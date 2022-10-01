Россия перебрасывает мощное подкрепление для защиты присоединившихся регионов через Крым

Эшелоны с большим количеством тяжелых вооружений были замечены пересекающими Крымский мост, сообщает в субботу ресурс avia.pro со ссылкой на очевидцев.

Снимки, опубликованные на специализированном ресурсе, показывают, как по железнодорожному мосту в Крым движется эшелон с современными танками и другой техникой.

Судя по оценке avia.pro, речь идет о переброске тактической бригады через Крым в один из присоединившихся к России регионов.

Скорее всего речь идет о Запорожье, где ВСУ регулярно предпринимают попытки перейти в контрнаступление.