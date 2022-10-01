Россия перебрасывает мощное подкрепление для защиты присоединившихся регионов через Крым
Эшелоны с большим количеством тяжелых вооружений были замечены пересекающими Крымский мост, сообщает в субботу ресурс avia.pro со ссылкой на очевидцев.
Снимки, опубликованные на специализированном ресурсе, показывают, как по железнодорожному мосту в Крым движется эшелон с современными танками и другой техникой.
Судя по оценке avia.pro, речь идет о переброске тактической бригады через Крым в один из присоединившихся к России регионов.
Скорее всего речь идет о Запорожье, где ВСУ регулярно предпринимают попытки перейти в контрнаступление.
Опубликовано: Тарас Медведев
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