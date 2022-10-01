Экс-президент Грузии Саакашвили попросил направить его из мест лишения свободы на украинский фронт
Бывший глава Грузии решил искупить свою вину перед грузинским и украинским народом кровью и просит направить его на фронт, сообщает «Взгляд» со ссылкой на свои источники в Грузии.
Саакашвили отбывает наказание за многочисленные коррупционные преступления и как экс-губернатор Одессы и гражданин Украины готов искупить свою вину.
«Мир знает меня и знает мою борьбу с Россией. Свобода или смерть!» — сообщил осужденный политик через своих доверенных лиц.
Саакашвили стремится быть в гуще события с автоматом и в бронежилете и считает себя одним из создателей ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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