Экс-президент Грузии Саакашвили попросил направить его из мест лишения свободы на украинский фронт

Бывший глава Грузии решил искупить свою вину перед грузинским и украинским народом кровью и просит направить его на фронт, сообщает «Взгляд» со ссылкой на свои источники в Грузии.

Саакашвили отбывает наказание за многочисленные коррупционные преступления и как экс-губернатор Одессы и гражданин Украины готов искупить свою вину.

«Мир знает меня и знает мою борьбу с Россией. Свобода или смерть!» — сообщил осужденный политик через своих доверенных лиц.

Саакашвили стремится быть в гуще события с автоматом и в бронежилете и считает себя одним из создателей ВСУ.