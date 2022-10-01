Пугачёва выставила на продажу свой замок в деревне Грязь

Звезда российской эстрады Алла Пугачёва продаёт за миллиард рублей свой замок в деревне Грязь.

1 октября новостное интернет-СМИ Mash сообщило, что российская певица Алла Пугачёва выставила на продажу свой замок, расположенный в деревне Грязь Московской область, за один миллиард рублей.

Обозреватели издания утверждают, что Пугачёва вернулась из Израиля в Россию специально для продажи своего имения площадью около 3000 квадратных метров, однако в настоящее время покупатель для дома звёздной пары не нашёлся.