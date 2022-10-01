«Гормоны изнутри»: Елена Малышева переживает стресс

Телеведущая призналась, что ей пришлось обращаться к специалистам. Чтобы избавиться от проблем со здоровьем, она даже записалась на курсы.

Известная телеведущая Елена Малышева переживает стресс и ей даже понадобилась помощь специалистов. 61-летняя звезда записалась на курсы, чтобы освоить уроки грамотной физической активности, преодоления тревоги и здорового питания, сообщает Экспресс газета.

По словам Елены Васильевны, работа мышц способна понизить планку психоэмоционального стресса. Эволюция закрепила в человеке разумном реакцию «бей или беги», и в современных реалиях ее осуществить невозможно.

«Потому стрессорные гормоны нас сжигают изнутри, делая жизнь невыносимой», — отметила телеведущая в соцсетях.

Елена Малышева в последнее время все чаще сетует на здоровье. Минувшей весной, после отпуска в Узбекистане, звезда из-за сильнейших болей в подвздошной кости попала в больницу.

Телеведущая некоторое время даже не могла ходить. Знаменитости сделали МРТ и назначили лечение. Из-за недуга Елена Васильевна была вынуждена на время уйти в тень.

Ранее ходили слухи, будто Елена Малышева уехала из России. СМИ сообщали, что якобы она сообщила съемочной группе передачи "Жить здорово!"о закрытии проекта и отправилась в США. Однако ведущая опровергла эту информацию.

Издание напомнило, что в США теледива имеет роскошную недвижимость. В Штатах проживают и сыновья Елены Васильевны: Юрий и Василий.