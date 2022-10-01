Эксперты уверены: сельдь может быть круче семги

Сельдь богата витаминами Е, D, группы В, а также служит дополнительным источником йода и фосфора.

Сельдь - очень полезная для здоровья рыба. Более того, как заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, она может стать дешевой альтернативой семге.

Чаще всего сельдь используют как пряную соленую закуску. Но эксперт посоветовала взглянуть на нее с другой стороны. В частности, обратить внимание на замороженный вариант продукта, потому что в таком виде рыба сохраняет все полезные свойства, сообщает ФАН.

«Сельдь — в числе лидеров по содержанию витамина D и селена, что важно для нормального функционирования иммунной системы. Кроме того, эта доступная рыба яавляется отличным дополнительным источником йода, фосфора, витаминов Е и группы В», — отметила Провоторова в интервью порталу "Здоровое питание".

Эта рыба богата и такими полезными аминокислотами, как лейцин, лизин и триптофан. Они участвуют в жизненно важных процессах организма, подытожила эксперт.