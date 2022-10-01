С 1 октября Польша начала импорт газа с норвежского шельфа по новому газопроводу Baltic Pipe

Концерн Baltic Pipe Project сообщил, что газ по новому газопроводу Baltic Pipe газ уже поступает в Польшу, пишет Interia.pl.

Официально газопровод был открыт во вторник, 27 сентября. В ближайшие месяцы он не будет работать на полную мощность из-за незавершенных работ в Дании.

Во вторник состоялось официальное открытие газопровода Baltic Pipe. Однако плановые поставки газа на коммерческой основе начались в субботу, 1 октября.

На данный момент единственным пользователем системы Baltic Pipe будет польская энергетичес4кая компания PGNiG, которая выкупила большую часть пропускной способности газопровода, которая в итоге составит 10 млн кубометров ежегодно. PGNiG будет импортировать газ собственной добычи на норвежском шельфе и закупать газ у других производителей.

Газопровод является совместным вложением операторов ГТС Польши и Дании – Gaz-System и Energinet. Gaz-System является владельцем и оператором участка, начинающегося от берегов датского острова Зеландия и идущего в Польшу по дну Балтийского моря.

Строительство газопровода завершено в 2022 году, за исключением двух участков в Дании, где в 2021 году работы были приостановлены на несколько месяцев в связи с отменой природоохранных разрешений.

По последней информации Energinet, строительство этих участков должно быть завершено в октябре, а их испытания пройдут в ноябре. Energinet ожидает, что система Baltic Pipe выйдет на полную мощность в конце ноября.