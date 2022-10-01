Умер постановщик Cirque du Soleil и шоу Киркорова Франко Драгоне

Легенда цирка и театра умер в результате инсульта, который случился во время его командировки в Каир, звезде было 69 лет.

Родители Франко Драгоне рано заметили талант сына. И, хотя жили бедно (в поисках заработков родителям будущей звезды пришлось перебраться из Италии в Бельгию), дали сыну неплохое образование.

Драгоне был большим экспериментатором: в его постановках принимали участие реальные бомжи, наркоманы, безработные. Он называл это «театр без актеров». Во время преподавания студентам актерского мастерства Франко учил их особому языку тела, который способен выразить на сцене намного больше, чем слова.

А в 80-е, попав в Квебек, познакомился с ребятами из вновь созданной труппы Cirque du Solei. Новые знакомые предложили ему сотрудничество. За сорок лет режиссер поставил множество ярких спектаклей этой труппы, его имя стало всемирно известным.

В 2000-м Драгоне основал уже свою труппу, которая базировалась в Лас-Вегасе. Российские зрители знают мастера по постановке шоу Филиппа Киркорова «Я» в 2016 году. Певцу пришлось ждать 10 лет, чтобы поработать с Драгоне, каждый час которого расписан на годы вперед.

Великий постановщик кино и театра ушел из жизни в Каире, где был в командировке по делам. У Франко случился инфаркт, ему было 69 лет.