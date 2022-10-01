Москвич, приревновав, убил жену и покончил с собой

В Москве местный житель лишил жизни свою 28-летнюю супругу, а затем совершил суицид.

Первой о трагедии узнала теща убийцы. Сегодня утром 1 октября москвичка получила от зятя сообщение, в котором он признавался в убийстве ее дочери.

В качестве мотива для преступления он назвал измену со стороны супруги.

Убив жену, россиянин свел счеты с жизнью.

У погибших осталась маленькая дочь 6 лет, которую убийца накануне отвез бабушке.