Москвич, приревновав, убил жену и покончил с собой
В Москве местный житель лишил жизни свою 28-летнюю супругу, а затем совершил суицид.
Первой о трагедии узнала теща убийцы. Сегодня утром 1 октября москвичка получила от зятя сообщение, в котором он признавался в убийстве ее дочери.
В качестве мотива для преступления он назвал измену со стороны супруги.
Убив жену, россиянин свел счеты с жизнью.
У погибших осталась маленькая дочь 6 лет, которую убийца накануне отвез бабушке.
Опубликовано: Храмова Оксана
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