Вандалы облили красной краской Консульство РФ в Нью-Йорке

Консульство РФ в Нью-Йорке было залито красной краской, что зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как человек красит стену здания с помощью распылительного оборудования.

Весь инцидент зафиксировали камеры. На видео показан мужчина в черном, который ранним утром обрызгивает здание красной краской с помощью окрасочного оборудования. 

В комментариях под записью интернет-пользователи поддерживают этот инцидент и выражают надежду, что в отношении виновного не будет наложено никакого наказания. 

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    США резко отреагировали на присоединение Россией украинских территорий по результатам референдумов. Президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда этого не признают.

    В пятницу, 30 октября, США объявили о новых санкциях против России.

    "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на: 14 человек в российском военно-промышленном комплексе, в том числе двух международных поставщиков, трех ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайших родственников некоторых высокопоставленных российских чиновников и 278 депутатов российского законодательного органа", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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