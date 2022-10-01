Вандалы облили красной краской Консульство РФ в Нью-Йорке

США резко отреагировали на присоединение Россией украинских территорий по результатам референдумов. Президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда этого не признают.

В пятницу, 30 октября, США объявили о новых санкциях против России.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на: 14 человек в российском военно-промышленном комплексе, в том числе двух международных поставщиков, трех ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайших родственников некоторых высокопоставленных российских чиновников и 278 депутатов российского законодательного органа", - говорится в сообщении.