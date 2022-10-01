Медики объяснили, как молоко отражается на здоровье людей в возрасте
Специалисты считают, что пенсионерам не нужно ограничивать себя в таком продукте, но необходимо снизить жирность молока.
О пользе молока немало сказано и написано. Этот продукт ценят прежде всего из-за достаточного количества белка.
Но в пожилом возрасте нужно снизить его жирность, считает главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
«Молочные продукты в пожилом возрасте не противопоказаны. Мы делаем ограничения лишь на высокую жирность таких продуктов», — объяснила специалист в интервью РИА Новости.
По словам врача, молочные продукты могут входить в рацион пенсионера.
В этом возрасте пациенты накопили немалый жизненный опыт, потому что знают, какие именно продукты им подходят, отметила Рунихина.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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