Медики объяснили, как молоко отражается на здоровье людей в возрасте

Специалисты считают, что пенсионерам не нужно ограничивать себя в таком продукте, но необходимо снизить жирность молока.

О пользе молока немало сказано и написано. Этот продукт ценят прежде всего из-за достаточного количества белка.

Но в пожилом возрасте нужно снизить его жирность, считает главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

«Молочные продукты в пожилом возрасте не противопоказаны. Мы делаем ограничения лишь на высокую жирность таких продуктов», — объяснила специалист в интервью РИА Новости.

По словам врача, молочные продукты могут входить в рацион пенсионера.

В этом возрасте пациенты накопили немалый жизненный опыт, потому что знают, какие именно продукты им подходят, отметила Рунихина.