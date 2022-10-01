Кристин Ламбрехт предупредила, что Запад будет парализован угрозами России применить ядерное оружие
Угрозы серьезно воспринимаются правительством Германии и за ними наблюдают с большой озабоченностью, заявила политик в субботу в Кишиневе после встречи со своим коллегой Анатолием Носатым.
Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт предупредила, что Запад будет парализован угрозами России применить ядерное оружие, и призвала к дальнейшей поддержке Украины.
«Вы должны быть очень осторожны. Но также важно не быть парализованным такими угрозами», — предупредил Ламбрехт. Она добавила: «Это не должно привести к небрежной поддержке Украины. Сейчас необходимо быть бдительными, реагировать очень взвешенно, а также следить за тем, чтобы не было дальнейшей эскалации конфликта».
Ламбрехт с осторожностью отнесся к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что он подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Конечно, Украина вольна выбирать союз, в котором ей комфортно. Однако вступление в НАТО связано с определенными требованиями. Теперь этот вопрос будет обсуждаться среди 30 стран НАТО. «Германия не пойдет на такое решение в одиночку», — сказала Ламбрехт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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