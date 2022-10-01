Польша полностью завершила строительство забора на границе с Беларусью за €300 млн

Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью, пишет Interia.pl.

Об этом сообщил статс-секретарь Канцелярии премьер-министра Польши, заместитель министра-координатора спецслужб Республики Польша Станислав Жарын. Строительство физического барьера началось 25 января и должно было продлиться до 30 июня.

"Польша закончила строительство забора на границе с Беларусью. Нелегально въехать в Польшу невозможно. На сегодняшний день польская граница лучше всего защищена в Европе", - написал Жарын в Twitter.

Строительство физического барьера началось 25 января на 187 км подляского участка границы с Беларусью. Предполагалось, что она продлится до 30 июня, но - как сообщил заместитель главнокомандующего Генштаба бригадный генерал Виолета Горжковска - для участков, которые проходили в чрезвычайно сложных грунтовых условиях, срок был продлен до середины июля.

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    Как сообщила тогда пресс-секретарь Пограничной службы, последние монтажные работы велись примерно на протяжении двух километров. Тогда подрядчик заявил, что завершит их к 23 июля.

    Лейтенант Анна Михальска сообщила, что подрядчик из-за чрезвычайно сложных инженерно-геологических условий попросил продлить срок выполнения работ до конца июля.

    Строительство дамбы на польско-белорусской границе обошлось польской казне в около 1,6 млрд злотых (около 300 млн евро).

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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