Польша полностью завершила строительство забора на границе с Беларусью за €300 млн

Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью, пишет Interia.pl.

Об этом сообщил статс-секретарь Канцелярии премьер-министра Польши, заместитель министра-координатора спецслужб Республики Польша Станислав Жарын. Строительство физического барьера началось 25 января и должно было продлиться до 30 июня.

"Польша закончила строительство забора на границе с Беларусью. Нелегально въехать в Польшу невозможно. На сегодняшний день польская граница лучше всего защищена в Европе", - написал Жарын в Twitter.

Строительство физического барьера началось 25 января на 187 км подляского участка границы с Беларусью. Предполагалось, что она продлится до 30 июня, но - как сообщил заместитель главнокомандующего Генштаба бригадный генерал Виолета Горжковска - для участков, которые проходили в чрезвычайно сложных грунтовых условиях, срок был продлен до середины июля.