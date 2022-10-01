Командующий ВС Великобритании заявил, что Россия может атаковать космические спутники НАТО

Глава Генштаба вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин в интервью The Telegraph заявил, что Россия может предпринять атаки в космосе.

По словам адмирала, если бы Россия нанесла удары по спутникам, это вызвало бы "решительную реакцию" со стороны НАТО.

В интервью, опубликованном в пятницу, 30 сентября, в The Telegraph, глава британских вооруженных сил предупредил, что Россия может вести войну против Запада в космосе и может атаковать западные системы связи также на дне океанов.

"У России есть возможности в космосе. Мы видели пример этого в конце прошлого года, когда она сбила объект в космосе, оставив после себя огромные обломки. У России есть ядерные возможности, у России есть подводные возможности", — подчеркнул адмирал.

Радакин воздержался от обвинения России в том, что она вызвала взрыв "Северного потока", пока расследование еще продолжается.

Хотя уничтожение спутников, как и повреждение трубопроводов, не влечет за собой прямых жертв и не является нападением на территорию другой страны, Радакин заверил, что если Россия нападет на критически важную национальную инфраструктуру, будь то подводные кабели, по которым передается более 95% информации в мире или в космосе, это вызвало бы решительный ответ со стороны стран НАТО.

Напомним, что в 2021 году Россия сбила неработающий спутник в рамках военных испытаний.

"15 ноября Минобороны успешно провело испытание, в результате которого был уничтожен российский космический аппарат "Целина-Д", находящийся на орбите с 1982 года", - заявило тогда российское министерство.

Радакин подчеркнул, что, несмотря на многочисленные угрозы со стороны России, британцы "должны быть уверены, что наша жизнь будет в безопасности, наша экономика будет защищена".

Радакин выразил мнение, что, несмотря на всю риторику президента Владимира Путина, "Россия не хочет ядерной войны".

"Россия не хочет войны с НАТО. Россия не хочет повышать международную напраяженность в еще большей степени, чем она есть", — сказал он.