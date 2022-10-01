Песков объяснил перенос осеннего призыва в России на 1 ноября

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, почему в России было принято решение перенести дату начала осеннего призыва в армию.

Днём 1 октября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что осенний призыв в России перенесён на 1 ноября по причине того, что российские военные комиссариаты сильно перегружены в связи с указом Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в стране.

По словам Пескова, в соответствии с новым указом Путина с 1 ноября в российскую армию призовут порядка 120 тысяч человек от 18-ти до 27-ми лет.