МИД Турции заявил о непризнании вхождения новых территорий в состав РФ
Пресс-служба турецкого МИДа сообщает, что Турция не признаёт присоединение новых территорий к составу России.
1 октября Министерство иностранных дел Турции опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Анкара отказывается признавать законность присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсона и Запорожья. В МИД Турции подчёркивают, что вхождение данных регионов в состав России грубо нарушает международное право.
Также в турецком МИДе заявили, что Анкара не станет признавать легитимность результатов референдумов о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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