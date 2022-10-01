Российский журналист Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
Журналист калининградского издания RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой.
1 октября главный редактор калининградского издания RuBaltic Александр Носович сообщил о смерти двадцатипятилетнего журналиста Алексея Ильяшевича, погибшего в боях в районе города Авдеевка.
Ильяшевич был не только политическим обозревателем, но и добровольцем Народной милиции ДНР, который до конца сражался против бойцов Вооружённых сил Украины на передовой для освобождения своей Родины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Российский журналист Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
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