Российский журналист Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

Журналист калининградского издания RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой.

1 октября главный редактор калининградского издания RuBaltic Александр Носович сообщил о смерти двадцатипятилетнего журналиста Алексея Ильяшевича, погибшего в боях в районе города Авдеевка.

Ильяшевич был не только политическим обозревателем, но и добровольцем Народной милиции ДНР, который до конца сражался против бойцов Вооружённых сил Украины на передовой для освобождения своей Родины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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