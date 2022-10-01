Российский журналист Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

Журналист калининградского издания RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой.

1 октября главный редактор калининградского издания RuBaltic Александр Носович сообщил о смерти двадцатипятилетнего журналиста Алексея Ильяшевича, погибшего в боях в районе города Авдеевка.

Ильяшевич был не только политическим обозревателем, но и добровольцем Народной милиции ДНР, который до конца сражался против бойцов Вооружённых сил Украины на передовой для освобождения своей Родины.