США поставили Украине новые ракеты для РСЗО HIMARS с начинкой из вольфрамовых шариков

В сеть попали фотографии нового вооружения, отправленного Западом в Украину, сообщает CNN. На этот раз в список вооружений входит новый тип ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.

M30A1 — реактивный артиллерийский снаряд нового типа HIMARS , который американцы начали поставлять в свои вооруженные силы в 2017 году, где они заменили классические реактивные снаряды с фугасной боевой частью.

Армия США решилась на этот шаг, поскольку старые ракеты часто оказывались неразорвавшимися или представляли опасность для гражданских лиц или самих солдат. Однако с новыми ракетами эта проблема больше не возникает.