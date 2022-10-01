США поставили Украине новые ракеты для РСЗО HIMARS с начинкой из вольфрамовых шариков
В сеть попали фотографии нового вооружения, отправленного Западом в Украину, сообщает CNN. На этот раз в список вооружений входит новый тип ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.
M30A1 — реактивный артиллерийский снаряд нового типа HIMARS , который американцы начали поставлять в свои вооруженные силы в 2017 году, где они заменили классические реактивные снаряды с фугасной боевой частью.
Армия США решилась на этот шаг, поскольку старые ракеты часто оказывались неразорвавшимися или представляли опасность для гражданских лиц или самих солдат. Однако с новыми ракетами эта проблема больше не возникает.
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Это связано с новой боевой частью. Срдцевина ракет М30А1 начинена примерно 180 тысячами маленьких вольфрамовых шариков, которые поражают цели во время полета на очень высокой скорости.
Ракета предназначается для ликвидации так называемых легких целей, то есть военнослужащих, а также легкие укрепления и легкобронированную технику. Ее преимущество еще и в том, что такой смертельный "дождь" из вольфрамовых шариков обрушивается на большую площадь.
А поскольку М30А1 может уничтожать легкобронированную технику, нетрудно догадаться, что такие вольфрамовые шарики делают с телом солдата.
Опубликовано: Николай Скира
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