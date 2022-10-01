Глава «Нафтогаза Украины» Витренко предложил стране перейти на отопление мусором

Гендиректор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко утверждает, что в стране может начаться компания по использованию мусора в качестве ресурса для отопления.

1 октября глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко публично заявил, что следующий отопительный сезон в украинском государстве может быть осуществлён без использования сжиженного природного газа, как это уже делается в Житомирской области Украины.

По словам Витренко, по аналогии с Житомиром остальные украинские города могут использовать мусор и биологические отходы в качестве ресурсов, необходимых для отопления.