Глава «Нафтогаза Украины» Витренко предложил стране перейти на отопление мусором
Гендиректор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко утверждает, что в стране может начаться компания по использованию мусора в качестве ресурса для отопления.
1 октября глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко публично заявил, что следующий отопительный сезон в украинском государстве может быть осуществлён без использования сжиженного природного газа, как это уже делается в Житомирской области Украины.
По словам Витренко, по аналогии с Житомиром остальные украинские города могут использовать мусор и биологические отходы в качестве ресурсов, необходимых для отопления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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