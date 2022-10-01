Эрдоган снова угрожает заблокировать членство Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Турция не ратифицирует заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО «до тех пор, пока не будут выполнены их обещания».
«Пока обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы будем сохранять свою принципиальную позицию», — заявил перед Национальным собранием Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который с мая угрожает заблокировать вступление двух государств в НАТО.
Ранее турецкая сторона сообщила о возобновлении Швецией поставок вооружений в Турцию, что было одним из условий договора между тремя странами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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