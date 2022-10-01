Eni: «Газпром» заявил о невозможности поставок газа через Австралию в субботу

Группа итальянских нефтегазовых компаний Eni утверждает, что российский "Газпром" не сможет поставлять газ через Австралию в ближайшее время.

Пресс-служба итальянского газового концерна Eni сообщает, что администрация российского "Газпрома" уведомила о нулевом уровне прокачки газа через Австралию в эту субботу. При этом в Eni пообещали заблаговременно сообщить о планах "Газпрома" восстановить прокачку газа в регион.

Примечательно, что с февраля текущего года Италия снизила закупку газа у России до сорока девяти процентов в связи со спецоперацией в Украине.