Eni: «Газпром» заявил о невозможности поставок газа через Австралию в субботу
Группа итальянских нефтегазовых компаний Eni утверждает, что российский "Газпром" не сможет поставлять газ через Австралию в ближайшее время.
Пресс-служба итальянского газового концерна Eni сообщает, что администрация российского "Газпрома" уведомила о нулевом уровне прокачки газа через Австралию в эту субботу. При этом в Eni пообещали заблаговременно сообщить о планах "Газпрома" восстановить прокачку газа в регион.
Примечательно, что с февраля текущего года Италия снизила закупку газа у России до сорока девяти процентов в связи со спецоперацией в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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