Эксперты подсказали, что делать, если на грунте в теплице появился мох

Такие участки грунта нужно убрать вместе с верхним слоем земли, обработать железным купоросом и внести удобрения.

Если земля позеленела или покрылась ростками мха, это значит, что ее надо оздоровить.

Почему мох появляется вообще? Из-за влажности или кислотности почвы, а также - из-за плотности грунта в теплице. В таком виде почву оставлять нельзя, иначе дальше может быть хуже.

Прежде всего, мох нужно убрать лопатой вместе с верхним слоем грунта (примерно в 5 см). Все это можно заложить в компостную кучу. Везде снимать не обязательно - только там, где есть мох и зелень.

После такой манипуляции необходимо обработать землю 3%-ым раствором железного купороса.

Затем - рассыпать известь для раскисления почвы. Внести удобрение - полуперепревший перегной и суперфосфат.

На этом можно поставить точку: грунт будет здоровым минимум два-три года.