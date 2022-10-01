Эксперты подсказали, что делать, если на грунте в теплице появился мох
Такие участки грунта нужно убрать вместе с верхним слоем земли, обработать железным купоросом и внести удобрения.
Если земля позеленела или покрылась ростками мха, это значит, что ее надо оздоровить.
Почему мох появляется вообще? Из-за влажности или кислотности почвы, а также - из-за плотности грунта в теплице. В таком виде почву оставлять нельзя, иначе дальше может быть хуже.
Прежде всего, мох нужно убрать лопатой вместе с верхним слоем грунта (примерно в 5 см). Все это можно заложить в компостную кучу. Везде снимать не обязательно - только там, где есть мох и зелень.
После такой манипуляции необходимо обработать землю 3%-ым раствором железного купороса.
Затем - рассыпать известь для раскисления почвы. Внести удобрение - полуперепревший перегной и суперфосфат.
На этом можно поставить точку: грунт будет здоровым минимум два-три года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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