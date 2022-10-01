Сбежала Марина Овсянникова, устроившая скандал на Первом канале

Журналистка, обвиняемая в дискредитации армии, пропала из-под ареста, ее объявили в розыск.

Марина Овсянникова несколько месяцев назад прославилась на всю Россию, устроив скандал на Первом канале. После этого в ее жизни произошло много событий.

Блондинку уволили с «главной кнопки страны», она сбежала за границу, но потом вернулась. В августе суд определил тележурналистку под домашний арест - по делу о распространении фейков про российскую армию.

А сегодня стало известно, что минувшей ночью экс-сотрудница Первого скрылась в неизвестном направлении.

«Прошлой ночью бывшая жена покинула место, определенное ей судом для домашнего ареста. Вместе с моей 11-летней дочерью она скрылась в неизвестном направлении», — поделился супруг журналистки Игорь Овсянников.

По словам экс-мужа, Овсянникова еще в конце августа похитила у него дочь. Девочка с тех пор не появляется в школе, и ее местоположение неизвестно. Шокированный случившимся отец обратился в правоохранительные органы, но ответа от полиции еще не получил, хотя расследование уже началось.

Мужчина предполагает, что его жена попытается вывести дочь за границу. Ранее на это он наложил запрет. Как сообщает Экспресс газета, у ребенка даже нет загранпаспорта.