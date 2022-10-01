Журналист RuBaltic Ильяшевич убит в боях под Авдеевкой
Репортёр калининградского информационного агентства RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях на авдеевском направлении фронта.
Вечером субботы главный редактор газеты RuBaltic Александр Носович сообщил, что корреспондент издания Алексей Ильяшевич был убит под Авдеевкой. При этом известно, что Ильяшевич являлся регулярным экспертом, работавшим на информационном портале Sputnik Беларусь.
Носович утверждает, что Алексей Ильяшевич активно поддерживал позицию ДНР в российской спецоперации на территории Украины и отправился учиться на журналистский факультет университета Донецка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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