Экс-редактор «Первого канала» Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста
Бывший редактор российского "Первого канала" Марина Овсянников сбежала из-под домашнего ареста, о чём рассказал её супруг.
Новостное агентство Russia Today со ссылкой на Игоря Овсянникова сообщает, что его жена Марина Овсянникова самовольно покинула место домашнего ареста. По словам Игоря Овсянникова, его супруга уехала из дома прошлой ночью, забрав с собой одиннадцатилетнюю дочь. О месте, в которое отправилась Овсянникова, ничего неизвестно.
В минувшем августе суд Москвы обвинил Марину Овсянникову в дискредитации российских военных, избрав ей мерой пресечения домашний арест.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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