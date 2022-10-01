Кадыров призвал ударить по Украине ядерным оружием из-за потери Лимана

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об отступлении российских войск из Лимана.

Рамзан Кадыров сделал крайне громкое заявление после новостей об отступлении российских частей из Лимана.

Он призвал ввести военное положение на приграничных с Украиной территориях.

Более того, глава Чеченской республики заявил, что нужно ударить по Украине ядерными ракетами малой мощности.

"По моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", - заявил Кадыров.