Украинское командование сообщило о взятии Лимана
Украинские войска захватили город Красный Лиман, сообщили в командовании армией.
Вооруженные силы Украины вошли в город Лиман, сообщили в украинском командовании. Сейчас идут уличные бои.
"Украинские войска вошли в Лиман, в городе идут бои", — официально сообщил представитель ОК "Восток" Череваты
Об отступлении российских частей сообщили и в Министерстве обороны Российской Федерации.
Там заявили, что подразделения отводятся на более выгодные позиции.
"В связи с угрозой окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, заявили в МО РФ", - передает ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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