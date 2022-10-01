Украинское командование сообщило о взятии Лимана

Украинские войска захватили город Красный Лиман, сообщили в командовании армией.

Вооруженные силы Украины вошли в город Лиман, сообщили в украинском командовании. Сейчас идут уличные бои.

"Украинские войска вошли в Лиман, в городе идут бои", — официально сообщил представитель ОК "Восток" Череваты

Об отступлении российских частей сообщили и в Министерстве обороны Российской Федерации.

Там заявили, что подразделения отводятся на более выгодные позиции.

"В связи с угрозой окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, заявили в МО РФ", - передает ТАСС.