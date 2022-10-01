В рамках Недели моды в Париже модель Белла Хадид появилась в необычном наряде

Белла Хадид произвела фурор, надев жидкое платье на подиуме во время показа новой коллекции Coperni в Париже.

Модель вышла на подиум почти обнаженной, а несколько ассистентов, используя распылители, «одели» ее.

Специальный состав из синтетических и натуральных волокон в растворе из полимера при контакте с кожей человека становится пригодным для носки материалом.

Платье можно снять, растворить и при желании снова надеть тем же способом, изменив дизайн.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













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