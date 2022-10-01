Инжир спасает от болезней Альцгеймера и Паркинсона
Эти чудесные плоды защищают человека от неврологических и других заболеваний.
Инжир, или как его еще по-другому называют - фига, профилактирует многие неврологические заболевания, в том числе старческую деменцию.
Он является настоящей находкой и для желудочно-кишечного тракта и лучше всех известных человечеству средств очищает кишечник.
Кожура этого плода является питанием для полезных бактерий, которыми населена пищеварительная система человека.
Кроме того, у инжира отличные антисептические свойства - он уничтожает плесень, паразитов, вредные микроорганизмы и разрушает тяжелые токсичные металлы.
Опубликовано: Наталья Павлова
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