Инжир спасает от болезней Альцгеймера и Паркинсона

Эти чудесные плоды защищают человека от неврологических и других заболеваний.

Инжир, или как его еще по-другому называют - фига, профилактирует многие неврологические заболевания, в том числе старческую деменцию.

Он является настоящей находкой и для желудочно-кишечного тракта и лучше всех известных человечеству средств очищает кишечник.

Кожура этого плода является питанием для полезных бактерий, которыми населена пищеварительная система человека.

Кроме того, у инжира отличные антисептические свойства - он уничтожает плесень, паразитов, вредные микроорганизмы и разрушает тяжелые токсичные металлы.