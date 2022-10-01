Озеро Южный Волос входит в тройку наиболее прозрачных и чистых озер РБ

На территории национального парка “Браславские озера” находится один из самых чистых водоемов страны.

"Озеро Южный Волос – самое чистое из озер национального парка. Оно занимает второе место по чистоте среди всех озер Беларуси, уступая по этой характеристике лишь озеру Глубокому", — рассказал корреспонденту Sputnik сотрудник национального парка "Браславские озера" Евгений Кардель.

Прозрачность озера, занимающего по глубине четвертое место в стране (40,4 м), достигает 13 метров.

"Такая глубина обусловлена особенностями происхождения котловины озера. В ледниковый период, когда образовывалось озеро, в теле ледника был водопад. В этом месте падающая вода вымывала подстилающие породы и образовывала своеобразный "колодец". Уже на глубине одного метра пологий склон срывается в крутой обрыв около 15-20 метров", – поясняет младший научный сотрудник.

Озеро Южный Волос уникально своими обитателями. Здесь более 9 тысяч лет живут четыре вида реликтовых ракообразных, которые не встречаются больше ни в одном водоеме Беларуси.