Врачи уверяют: замороженный хлеб предотвращает развитие диабета

Замораживать хлеб для длительного хранения - это удобно. И употреблять в пищу его полезно.

Структура крахмала, который содержится в свежем хлебе, в процессе замораживания разрушается.

В результате организму становится сложнее переваривать хлеб, который был в заморозке.

Чем больше в хлебе замороженного крахмала, тем медленнее он переваривается и вызывает более плавный рост уровня сахара в крови.

В результате риск заболевания сахарным диабетом значительно снижается, а фигура остается стройной.

Опубликовано: Наталья Павлова

 

 













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