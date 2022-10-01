Врачи уверяют: замороженный хлеб предотвращает развитие диабета
Замораживать хлеб для длительного хранения - это удобно. И употреблять в пищу его полезно.
Структура крахмала, который содержится в свежем хлебе, в процессе замораживания разрушается.
В результате организму становится сложнее переваривать хлеб, который был в заморозке.
Чем больше в хлебе замороженного крахмала, тем медленнее он переваривается и вызывает более плавный рост уровня сахара в крови.
В результате риск заболевания сахарным диабетом значительно снижается, а фигура остается стройной.
Опубликовано: Наталья Павлова
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