Президент Сербии Вучич вспотел, узнав о диверсии на «Северных потоках»
Сербский президент Александр Вучич рассказал о своей реакции на взрывах в районе российских газопроводов "Северный поток", случившихся накануне.
Вечером 1 сентября президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что он вспотел, когда узнал о взрывах на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По словам Вучича, если бы несколько лет назад не был построен "Турецкий поток", то из-за ЧП на газопроводах North Stream Сербии пришлось бы отключать подачу электричества на 12 часов в сутки.
Примечательно, что днём ранее Владимир Путин обвинил западные спецслужбы в диверсиях на "Северных потоках", назвав взрывы на данных газопроводах актом терроризма.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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