Франция разорвала с Данией контракт на поставку гаубиц Caesar и отправит их в Украину
Франция должна была отправить гаубицы в Данию, но передаст их Украинским войскам.
Франция должна была поставить самоходные гаубицы Caesar Вооруженным силам Дании, но в одностороннем порядке разорвала контракт.
Вместо датских военных гаубицы передадут в качестве военной помощи Вооруженными силам Украины.
"Франция отменяет поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы поставить их Украине", - сообщила газета Le Monde
Опубликовано: Николай Скира
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