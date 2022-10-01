Франция разорвала с Данией контракт на поставку гаубиц Caesar и отправит их в Украину

Франция должна была отправить гаубицы в Данию, но передаст их Украинским войскам.

Франция должна была поставить самоходные гаубицы Caesar Вооруженным силам Дании, но в одностороннем порядке разорвала контракт. 

Вместо датских военных гаубицы передадут в качестве военной помощи Вооруженными силам Украины.

"Франция отменяет поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы поставить их Украине", - сообщила газета Le Monde

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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