Брат Бориса Моисеева заявил, что намерен бороться за наследство артиста

Один из объектов недвижимости певца, большая трехкомнатная квартира в центре Москвы, досталась концертному директору Сергею Гороху.

У артиста Бориса Моисеева в собственности было несколько объектов недвижимости.

Из них большая трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом в центре Москвы досталась, по информации teleprogramma, концертному директору исполнителя Сергею Гороху.

Представитель певца ухаживал за Моисеевым во время его болезни, вел дела артиста. Предположительно, квартира стоит около 80 миллионов рублей, сообщает Рамблер.

При этом СМИ пишут, что брат артиста Маркс Толкач намерен оспорить решение Бориса Моисеева о передаче недвижимости Сергею Гороху.

По мнению Маркса, концертный директор якобы намеренно приблизил смерть его родственника, чтобы затем завладеть имуществом. Об этом Толкач рассказал порталу prozvezd.