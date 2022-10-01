В Севастополе прозвучал взрыв на военном аэродроме Бельбек

На территории Севастопольского аэропорта зафиксирован взрыв, в небо поднимается дым.

В сети начали появляться фотографии и видеозаписи, на которых виден дым, идущий с Севастопольского аэропорта Бельбек.

Сейчас же власти города прояснили ситуацию и пояснили, по какой причине началось задымление.

По словам губернатора Михаила Развожаева, на аэродроме загорелся боевой самолет, который съехал с взлетно-посадочной полосы.

"На аэродроме Бельбек в Севастополе самолет выкатился за пределы полосы и загорелся, сообщил губернатор Михаил Развожаев", - передает "Комсомолка".