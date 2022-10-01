В Севастополе прозвучал взрыв на военном аэродроме Бельбек
На территории Севастопольского аэропорта зафиксирован взрыв, в небо поднимается дым.
В сети начали появляться фотографии и видеозаписи, на которых виден дым, идущий с Севастопольского аэропорта Бельбек.
Сейчас же власти города прояснили ситуацию и пояснили, по какой причине началось задымление.
По словам губернатора Михаила Развожаева, на аэродроме загорелся боевой самолет, который съехал с взлетно-посадочной полосы.
"На аэродроме Бельбек в Севастополе самолет выкатился за пределы полосы и загорелся, сообщил губернатор Михаил Развожаев", - передает "Комсомолка".
Опубликовано: Николай Скира
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