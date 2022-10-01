Дачники с опытом назвали средство, которое обеззаразит и подкормит озимый чеснок перед его посадкой
Это перекись водорода, на основе которой готовится раствор для замачивания семенного материала перед посадкой.
У каждого дачника - свои секреты повышения урожайности культур и укрепления здоровья растений. Порой копеечные средства могут оказать неоценимую помощь в деле ухода за огородом.
В их числе - перекись водорода. Такая добавка обеззаразит чеснок, улучшит его иммунитет и в конечном итоге увеличит урожай этого овоща.
Использовать нужно 3%-ю перекись водорода. Для приготовления состава 1 ч.л. растворить в 1 л воды. Погрузить туда заранее приготовленные зубчики чеснока на 30-40 минут.
Затем дать час-два на то, чтобы семенной материал просох, и - можно сажать.
При желании можно обработать чеснок с помощью перекиси водорода и заранее - допустим, за день-два.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Россия запретила перевозку грузов фирмам из Украины, ЕС, Британии и Норвегии
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Минобороны Украины: киевские спецслужбы работают в стиле разведки «Моссада»
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине