Мишустин: Россия запретила перевозку грузов странам, которые ввели санкции

Глава российского правительства Михаил Мишустин утверждает, что отныне Россия запрещает перевозку грузов через свою территорию компаниям, которые принадлежат странам, ранее вводившим антироссийские санкции.

Вечером 1 октября на официальном сайте российской правовой информации появился указ, подписанный главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Данным указом постановляется запретить перевозку товаров по территории России компаниям, которые принадлежат недружественным государствам.

Отмечается, что под недружественными государствами подразумеваются те, которые ранее вводили санкции против России, в том числе ограничивающие права российских компаний перевозить грузы по территориям данных стран.