На аэродроме Бельбек загорелся военный самолёт
Севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил о «внештатной ситуации» на аэродроме Бельбек.
1 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegraam-канале рассказал подписчикам, что на аэродроме Бельбек загорелся военный самолёт, который при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы.
Развожаев уточнил, что причиной возгорания стала частичная детонация боекомплекта. Отмечается, что нам место «внештатной ситуации» оперативно прибыли спасательные службы, сумевшие локализовать огонь, благодаря чему аэропорт не пострадал.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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