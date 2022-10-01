На аэродроме Бельбек загорелся военный самолёт

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил о «внештатной ситуации» на аэродроме Бельбек.

1 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegraam-канале рассказал подписчикам, что на аэродроме Бельбек загорелся военный самолёт, который при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Развожаев уточнил, что причиной возгорания стала частичная детонация боекомплекта. Отмечается, что нам место «внештатной ситуации» оперативно прибыли спасательные службы, сумевшие локализовать огонь, благодаря чему аэропорт не пострадал.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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