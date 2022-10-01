Психологи советуют: чувство пустоты нужно замещать положительными эмоциями

Ощущение пустоты не дает возможности жить полноценной жизнью. Нельзя думать, что все наладится само собой.

При ощущении внутренней опустошенности необходимо признать наличие проблемы и начать над ней работать.

В первую очередь необходимо поработать со своим сознанием.

Лучше всего помогут заполнить пустоту какие-нибудь практические занятия.

Психологи советуют постараться наладить режим сна, рабочий график и стараться не перетруждаться.

Любимые хобби, литература, кино, музыка, спорт положительно влияют на восстановление нервной системы и эффективно заполняют внутреннюю пустоту.