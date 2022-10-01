Психологи советуют: чувство пустоты нужно замещать положительными эмоциями
Ощущение пустоты не дает возможности жить полноценной жизнью. Нельзя думать, что все наладится само собой.
При ощущении внутренней опустошенности необходимо признать наличие проблемы и начать над ней работать.
В первую очередь необходимо поработать со своим сознанием.
Лучше всего помогут заполнить пустоту какие-нибудь практические занятия.
Психологи советуют постараться наладить режим сна, рабочий график и стараться не перетруждаться.
Любимые хобби, литература, кино, музыка, спорт положительно влияют на восстановление нервной системы и эффективно заполняют внутреннюю пустоту.
Опубликовано: Наталья Павлова
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