Дмитрий Певцов призвал мобилизованных россиян к борьбе с «силами тьмы»

Актер подчеркнул, что им предстоит сражение за сохранение истинных ценностей и за то, «чтобы оставаться людьми».

Актер Дмитрий Певцов выступил перед мобилизованными земляками. Депутат Госдумы подчеркнул, что им предстоит борьба за сохранение истинных ценностей, за то, «чтобы оставаться людьми», сообщает Рамблер.

«Чтобы была семья - мама, папа и дети, а не дядя, дядя и еще непонятно кто», - сказал народный артист России.

Певцов отметил, что в зоне боевых действий работают так называемые фронтовые батюшки - капелланы, а у бойцов и командиров есть молитвенники, иконы и нательные образки.

"Против нас воюют силы зла - это силы тьмы, сатанинские силы", - считает Дмитрий Певцов.

Актер призвал задуматься об этом со всей серьезностью, и сражаться с мыслями, что "с божьей помощью мы победим", пишет МК.

Ранее артист в своем Telegram-канале предлагал запретить публичную деятельность россиянам, которые высказались против спецвоенной операции на Украине.