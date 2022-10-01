Министерство обороны РФ сообщило об отводе союзных сил из Лимана
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что союзные силы перешли в тактическое отступление, покинув город Лиман.
В субботу, 1 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства подтвердил распространяющуюся в сети информацию о тактическом отступлении союзных сил из города Красный Лиман.
Конашенков утверждает, что коалиция российской армии и Народной милиции республик Донбасса покинули Лиман и направились на более выгодные позиции, чтобы избежать попадания в кольцо Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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