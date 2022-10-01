Nord Stream 2 AG: Давление на «Северном потоке-2» стабилизировалось
Давление на газопроводе "Северный поток-2", по сообщениям СМИ, стабилизировалось.
Давление на газопроводе "Северный поток-2" стабилизировалось после случившейся несколько дней назад аварии. Сама нитка газопровода полностью опустела.
Такую информацию опубликовало датское энергетическое агентство со ссылкой на Nord Stream 2 AG.
"Давление в газопроводе "Северный поток - 2" стабилизировалось, нитка опустела", - говорится в сообщении.
Напомним, что несколько дней назад произошли несколько взрывов на "Северном потоке".
Опубликовано: Николай Скира
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