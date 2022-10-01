Nord Stream 2 AG: Давление на «Северном потоке-2» стабилизировалось

Давление на газопроводе "Северный поток-2", по сообщениям СМИ, стабилизировалось.

Давление на газопроводе "Северный поток-2" стабилизировалось после случившейся несколько дней назад аварии. Сама нитка газопровода полностью опустела.

Такую информацию опубликовало датское энергетическое агентство со ссылкой на Nord Stream 2 AG.

"Давление в газопроводе "Северный поток - 2" стабилизировалось, нитка опустела", - говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад произошли несколько взрывов на "Северном потоке".