Беспорядок в доме может быть признаком творческой натуры
Утверждение о том, что чистота и порядок - залог эффективности, не соответствует истине.
Психологи настаивают на том, что люди, у которых дома постоянно бардак, отнюдь не ленивые. Наоборот - они смелые и творческие.
На самом деле, беспорядок - это признак эффективности, а не безалаберности.
Такой вывод сделала доктор философии Кэтлин Вохс из университета Миннесоты.
В ходе своего исследования она доказала, что люди, которые склонны копить мусор и разбрасывать свои вещи, являются более творческими, чем люди, склонные к порядку.
По ее мнению, страсть лучше скуки, а красота жизни - лучше деланного успеха.
Опубликовано: Наталья Павлова
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