Беспорядок в доме может быть признаком творческой натуры

Утверждение о том, что чистота и порядок - залог эффективности, не соответствует истине.

Психологи настаивают на том, что люди, у которых дома постоянно бардак, отнюдь не ленивые. Наоборот - они смелые и творческие.

На самом деле, беспорядок - это признак эффективности, а не безалаберности.

Такой вывод сделала доктор философии Кэтлин Вохс из университета Миннесоты.

В ходе своего исследования она доказала, что люди, которые склонны копить мусор и разбрасывать свои вещи, являются более творческими, чем люди, склонные к порядку.

По ее мнению, страсть лучше скуки, а красота жизни - лучше деланного успеха.