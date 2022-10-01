Десятки детей получили тяжелые ранения после взрыва жидкого азота в испанской Жироне

Несчастный случай произошел в общественном центре в Жироне на северо-востоке Испании. Во время эксперимента с жидким азотом произошел взрыв.

В мероприятии приняли участие несколько сотен детей, 18 человек получили ранения.

Состояние пяти человек, в том числе детей, тяжелое, сообщили в субботу медицинские службы автономного сообщества Каталония.

Там уточнили, что больше всего пострадала пятилетняя девочка, состояние здоровья которой оценивается как тяжелое, а также мужчина, проводивший эксперимент с жидким азотом.

Раненые доставлены в две каталонские больницы, сообщает радиостанция Cadena Ser.

Трагическое событие произошло в пятницу вечером во дворе общественного центра в Жироне во время образовательно-развлекательного мероприятия, в котором приняли участие около 500 человек, в основном родители с детьми.

На опубликованных в Интернете записях видно, что участников эксперимента собрали всего в нескольких метрах от металлического контейнера, взорвавшегося после неудачного химического эксперимента.

После сильного взрыва во дворе объекта началась паника, а некоторым участникам аварии потребовалась психологическая помощь.