Десятки детей получили тяжелые ранения после взрыва жидкого азота в испанской Жироне
Несчастный случай произошел в общественном центре в Жироне на северо-востоке Испании. Во время эксперимента с жидким азотом произошел взрыв.
В мероприятии приняли участие несколько сотен детей, 18 человек получили ранения.
Состояние пяти человек, в том числе детей, тяжелое, сообщили в субботу медицинские службы автономного сообщества Каталония.
Там уточнили, что больше всего пострадала пятилетняя девочка, состояние здоровья которой оценивается как тяжелое, а также мужчина, проводивший эксперимент с жидким азотом.
Раненые доставлены в две каталонские больницы, сообщает радиостанция Cadena Ser.
Трагическое событие произошло в пятницу вечером во дворе общественного центра в Жироне во время образовательно-развлекательного мероприятия, в котором приняли участие около 500 человек, в основном родители с детьми.
На опубликованных в Интернете записях видно, что участников эксперимента собрали всего в нескольких метрах от металлического контейнера, взорвавшегося после неудачного химического эксперимента.
После сильного взрыва во дворе объекта началась паника, а некоторым участникам аварии потребовалась психологическая помощь.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Социологи узнали, что больше всего россиян бесит в соседях
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине