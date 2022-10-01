Рамзан Кадыров призывает к применению ядерного оружия малой мощности на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обличил руководство Центрального военного округа в непрофессионализме и призвал применить на сложных участках фронта ядерное оружие малой мощности.

В своем телеграм-канале Кадыров обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина в ситуации произошедшей в Красном Лимане.

«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», - отметил Кадыров.

Чеченский лидер также призвал руководство ВС РФ применить «ядерное оружие малой мощности» на Украине и ввести военное положение в приграничных районах.

Напомним, что ВСУ едва не взяли в котел гарнизон союзных войск, защищавший Красный Лиман. В результате им пришлось покинуть позиции и уйти вглубь линии обороны.