Рамзан Кадыров призывает к применению ядерного оружия малой мощности на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров обличил руководство Центрального военного округа в непрофессионализме и призвал применить на сложных участках фронта ядерное оружие малой мощности.
В своем телеграм-канале Кадыров обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина в ситуации произошедшей в Красном Лимане.
«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», - отметил Кадыров.
Чеченский лидер также призвал руководство ВС РФ применить «ядерное оружие малой мощности» на Украине и ввести военное положение в приграничных районах.
Напомним, что ВСУ едва не взяли в котел гарнизон союзных войск, защищавший Красный Лиман. В результате им пришлось покинуть позиции и уйти вглубь линии обороны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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