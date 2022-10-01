Захарову рассмешили заявления о желании РФ перекроить карту Европы
Мария Захарова оценила заявления западных политиков о том, что Россия якобы пытается изменить карту европейского региона.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что её смешат утверждения западных политиков о том, что Москва якобы намеревается перекроить карту Европы. Захарова напомнила, что именно благодаря благосклонности СССР к современной Германии вернулась часть её территорий, утраченная в результате Второй мировой войны.
Также Мария Захарова напоминает, что многие государства Восточной Европы существуют сейчас лишь потому что при распаде Советского Союза их отделение одобрила Россия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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