Мария Захарова оценила заявления западных политиков о том, что Россия якобы пытается изменить карту европейского региона.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что её смешат утверждения западных политиков о том, что Москва якобы намеревается перекроить карту Европы. Захарова напомнила, что именно благодаря благосклонности СССР к современной Германии вернулась часть её территорий, утраченная в результате Второй мировой войны.

Также Мария Захарова напоминает, что многие государства Восточной Европы существуют сейчас лишь потому что при распаде Советского Союза их отделение одобрила Россия.