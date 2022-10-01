Обида разрушает не обидчика, а того, кто ее испытывает
Как бы плохо ни поступили с человеком, нужно постараться избавиться от чувства обиды.
Обида - это эмоция, и если человек ее испытывает, значит, она "сидит" у него внутри.
Многие люди переносят свои обиды на других людей или жизненные обстоятельства: родился не в той семье, зарплата низкая, брак несчастливый.
Но обида - это всего лишь чувство, и она не локализуется в каких-то конкретных объектах.
Обижаясь, человек вредит только себе, а не тем обстоятельствам или людям, которые могут обидеть.
Пока человек живет в состоянии обиды, он не может полноценно проживать свою жизнь и не получает того, чего по-настоящему заслуживает.
Опубликовано: Наталья Павлова
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