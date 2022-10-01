Какие виды пластики считаются самыми рискованными - объясняет хирург

Не все хирургические операции безобидны для организма. Ведущий специалист по детской и взрослой краниопластике, черепно-лицевой хирург Павел Голованев рассказал о самых опасных вмешательствах.

Объемная липосакция - точечно убирает жировые отложения. Риск возникает при удалении слишком больших объемов жира одномоментно. Возможны кровопотери, неэстетичные вмятины на теле.

Липофилинг ягодиц - при задевании ягодичной мышцы возникнет закупорка сосудов, нарушится кровоток.

Удаление комков Биша - худая девушка после операции будет выглядеть осунувшейся и уставшей, операция больше подходит дамам с округлыми чертами лица.

Удаление нижних ребер - вообще бесполезная и ненужная операция, по мнению хирурга. Ребра - опора и защита для внутренних органов. Нельзя заведомо нарушать геометрию их расположения.

Также опасными П. Голованев считает комбинированные сложные операции - они дают повышенную нагрузку на организм.