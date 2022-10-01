Какие виды пластики считаются самыми рискованными - объясняет хирург
Не все хирургические операции безобидны для организма. Ведущий специалист по детской и взрослой краниопластике, черепно-лицевой хирург Павел Голованев рассказал о самых опасных вмешательствах.
Объемная липосакция - точечно убирает жировые отложения. Риск возникает при удалении слишком больших объемов жира одномоментно. Возможны кровопотери, неэстетичные вмятины на теле.
Липофилинг ягодиц - при задевании ягодичной мышцы возникнет закупорка сосудов, нарушится кровоток.
Удаление комков Биша - худая девушка после операции будет выглядеть осунувшейся и уставшей, операция больше подходит дамам с округлыми чертами лица.
Удаление нижних ребер - вообще бесполезная и ненужная операция, по мнению хирурга. Ребра - опора и защита для внутренних органов. Нельзя заведомо нарушать геометрию их расположения.
Также опасными П. Голованев считает комбинированные сложные операции - они дают повышенную нагрузку на организм.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Социологи узнали, что больше всего россиян бесит в соседях
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине