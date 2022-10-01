Медики предостерегли от «сладкой» привычки, которая может вызвать рак

Опыты на животных показали, что активное употребление подсластителей провоцирует нарушение памяти и изменения в мозге.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии США считают, что употребление большого количества продуктов с сахарозаменителем может стать причиной серьезных заболеваний.

Исследователи провели эксперимент на грызунах. В ходе опытов крыс угощали разными видами сахарозаменителя. Продукт, как оказалось, провоцировал нарушение памяти и изменения в мозге, сообщает МК.

Подсластитель, кроме того, влияет на метаболизм. Постоянный прием таких добавок, уверены экспериментаторы, способен привести к заболеванию сахарным диабетом и даже раком.

В перечне добавок, которые могут навредить, - сахарин, цикламат, аспартам, ацесульфам калия и ксилит.

По мнению ученых, если в составе продукта есть такие добавки, лучше сделать другой выбор.