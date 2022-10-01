Медики предостерегли от «сладкой» привычки, которая может вызвать рак
Опыты на животных показали, что активное употребление подсластителей провоцирует нарушение памяти и изменения в мозге.
Специалисты из Университета Южной Калифорнии США считают, что употребление большого количества продуктов с сахарозаменителем может стать причиной серьезных заболеваний.
Исследователи провели эксперимент на грызунах. В ходе опытов крыс угощали разными видами сахарозаменителя. Продукт, как оказалось, провоцировал нарушение памяти и изменения в мозге, сообщает МК.
Подсластитель, кроме того, влияет на метаболизм. Постоянный прием таких добавок, уверены экспериментаторы, способен привести к заболеванию сахарным диабетом и даже раком.
В перечне добавок, которые могут навредить, - сахарин, цикламат, аспартам, ацесульфам калия и ксилит.
По мнению ученых, если в составе продукта есть такие добавки, лучше сделать другой выбор.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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