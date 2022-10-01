Влюбленность можно диагностировать при помощи МРТ
У влюбленного человека меняются не только настроение и поведение, но и химические процессы в головном мозге.
Изменения в мозге влюбленных удалось увидеть при помощи компьютера.
В соответствующем исследовании приняли участие женщины и мужчины разных возрастов.
Среди них были те, кто пережил любовное разочарование, кто полюбил недавно и кто не был влюблен никогда.
МРТ влюбленных показало, что у них наблюдается активность некоторых участков мозга.
До этого исследования считалось, что любовь можно определить исключительно по поведению, взглядам и жестам.
Как показал эксперимент, в человеческом теле происходят более глубокие и сложные процессы.
Опубликовано: Наталья Павлова
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