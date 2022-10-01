Влюбленность можно диагностировать при помощи МРТ

У влюбленного человека меняются не только настроение и поведение, но и химические процессы в головном мозге.

Изменения в мозге влюбленных удалось увидеть при помощи компьютера.

В соответствующем исследовании приняли участие женщины и мужчины разных возрастов.

Среди них были те, кто пережил любовное разочарование, кто полюбил недавно и кто не был влюблен никогда.

МРТ влюбленных показало, что у них наблюдается активность некоторых участков мозга.

До этого исследования считалось, что любовь можно определить исключительно по поведению, взглядам и жестам.

Как показал эксперимент, в человеческом теле происходят более глубокие и сложные процессы.