Турки потребовали выхода страны из НАТО после заявки Зеленского на вступление в альянс

Интернет-читатели турецкой газеты Haber 7 потребовали выхода Турции из НАТО после заявки Зеленского на вступление Украины в альянс.

1 октября интернет-читатели турецкой газеты Haber 7 прокомментировали новость о подаче действующим президентом Украины Владимиром Зеленским заявки на вступление страны в НАТО, что по мнению турков является попыткой киевского режима втянуть мир в ядерную войну.

Граждане Турции сошлись во мнении по поводу того, что Анкаре пора покинуть Североатлантический альянс, либо наложить вето на вступление Украины в НАТО, чтобы не допустить катастрофу вселенского масштаба.