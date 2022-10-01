Турки потребовали выхода страны из НАТО после заявки Зеленского на вступление в альянс
Интернет-читатели турецкой газеты Haber 7 потребовали выхода Турции из НАТО после заявки Зеленского на вступление Украины в альянс.
1 октября интернет-читатели турецкой газеты Haber 7 прокомментировали новость о подаче действующим президентом Украины Владимиром Зеленским заявки на вступление страны в НАТО, что по мнению турков является попыткой киевского режима втянуть мир в ядерную войну.
Граждане Турции сошлись во мнении по поводу того, что Анкаре пора покинуть Североатлантический альянс, либо наложить вето на вступление Украины в НАТО, чтобы не допустить катастрофу вселенского масштаба.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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